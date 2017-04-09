Кандидат в президенты Франции Макрон намерен вести диалог с Россией

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Кандидат в президенты Франции Макрон намерен вести диалог с Россией

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Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон намерен в случае победы на выборах вести диалог с Россией.

— В надлежащее время я совершу визит в Москву и проведу переговоры с Владимиром Путиным, — заявил он в эфире BFM TV, отметив, что главной темой таких переговоров должна стать ситуация в Сирии.

— Мы в первую очередь являемся жертвами, ведь теракты нацелены против Европы, массовая иммиграция, вызванная сирийским кризисом, также наносит удар по Европе, — отметил Макрон.

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