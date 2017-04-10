Для Усика и Гвоздика с посольства Украины в США сняли флаг

С посольства Украины в США сняли флаг страны и вручили его украинским боксёрам Василию Ломаченко, Александру Усику и Александру Гвоздику, которые принесли своей стране победу накануне в Мэриленде.

— Государственный флаг, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов легендарному Бобу Аруму из Top Rank Boxing, несколько раз за триумфальный для украинского бокса вечер побывал в ринге, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, в такие моменты, "как тройная украинская победа, особенно чувствуешь гордость за страну".

Напомним, Александр Усик накануне защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе. Александр Гвоздик одержал победу над своим соперником в третьем раунде поединка, а Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира WBO.