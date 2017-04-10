Туристы смогли спасти одного из попавших под лавину на Камчатке

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись схода лавины на Камчатке. Кадры первых секунд после ЧП сняла камера GoPro одного из туристов, находившихся неподалёку.

— В момент схода лавины мы с друзьями катались на склоне. Сразу после случившегося мы пытались самостоятельно помочь людям, которые оказались под снегом. До прилёта вертолёта на место происшествия мы успели спасти только одного, — прокомментировал Лайфу очевидец Сергей.

Напомним, по словам туристов, которые 9 апреля отдыхали в указанном районе, с северного склона вулкана, со стороны бухты Саранная, сошла снежная масса. Предположительно, под снежную массу могли попасть два человека. Спасатели ведут их поиск.