Россия совершит наблюдательные полёты над США и Канадой

С 10 по 15 апреля российский самолёт Ту-154М Лк-1 совершит наблюдательный полёт над США, а с 18 по 22 апреля — над Канадой. Об этом заявил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

— Согласно международному договору по открытому небу группа российских инспекторов намерена осуществить наблюдательные полёты на самолёте Ту-154М Лк-1 над территорией США и Канады, — сообщил Рыжков.

Он добавил, что наблюдательный полёт над Соединёнными Штатами Америки состоится в период с 10 по 15 апреля, а его максимальная длина составит 4900 км. Максимальная длина наблюдательного полёта над Канадой, который будет выполнен в период с 18 по 22 апреля, составит 6150 км.

Российский самолёт будет следовать по маршруту, согласованному с США и Канадой, а специалисты из этих стран проконтролируют порядок применения наблюдательной аппаратуры непосредственно на его борту.

Отметим, что это уже девятый и десятый по счёту наблюдательные полёты российских специалистов над территориями государств — участников договора в этом году.