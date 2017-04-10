На выборах главы Южной Осетии Бибилов набрал 48,7% после обработки 35% данных

Анатолий Бибилов набирает 48,7% голосов по результатам обработки 35% голосов, сообщает ЦИК Южной Осетии. Известно, что были обработаны данные 27 избирательных участков, включая участок в Москве.

— Анатолий Бибилов набрал 48,7%, Алан Гаглоев — 19,1%, Леонид Тибилов — 26,5%, — сообщила глава ЦИК Белла Плиева

По словам Беллы Плиевой, следующие результаты будут обновлены до 11:00 10 апреля.

На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, председатель парламента, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.