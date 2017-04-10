Глава Управления безопасности Танты едва спасся от гнева жителей после теракта

Спустя короткое время после невыполненной проверки места трагедии в египетском городе Танта глава Управления безопасности города был освобождён от должности.

Полиция едва смогла спасти главу Управления безопасности Танты Хуссама Халифу от гнева жителей. По данным местных СМИ, люди требовали от главы управления объяснений, почему не были соблюдены меры безопасности, которые помогли бы избежать человеческих жертв в результате теракта.

Как сообщается, Халифа прибыл с проверкой к месту трагедии — собору Святого Георгия, — и тогда возмущённые жители стали осыпать его упрекёми в бездействии, которое было продемонстрировано, несмотря на то что всего десять дней назад на этом же месте уже было обнаружено взрывное устройство. Некоторые даже пытались ударить генерала.

В результате полицейским пришлось окружить Халифу плотным кольцом и довести его таким образом до служебного автомобиля.

Известно, что спустя час генерал был освобождён от должности с формулировкой "халатное исполнение служебных обязанностей".

Напомним, в результате взрывов в Танте и Александрии погибли более 40 человек.