Сенатор Грэм: Необходимо перебросить в Сирию ещё шесть тысяч военных США

Сенатор Линдси Грэм заявил о необходимости перебросить в Сирию дополнительно шесть тысяч военнослужащих США для разгрома террористов.

— Нужно дополнительно шесть тысяч военных, но не для свержения режима Асада, а для ускорения процесса разгрома ИГИЛ*, — заявил Грэм в эфире Fox News.

По его словам, добиться отстранения от власти президента Сирии Башара Асада должен сирийский народ, но "за счёт усилий США".

— Наши ребята потребуются для того, чтобы обучить оппозицию охоте на Асада, — заявил сенатор.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.