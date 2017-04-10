В торжественных мероприятиях 9 Мая примут участие более 130 тысяч человек

Более 130 тысяч человек, в числе которых порядка 90 тысяч военных, на данный момент готовятся к проведению военных парадов, а также салютов и других мероприятий, посвящённых Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

— В праздничных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы более 90 тысяч военнослужащих Минобороны, а также порядка 40 тысяч представителей других силовых структур, ветеранов ВОВ, военно-патриотического движения "Юнармия" и кадетских корпусов, — сообщили в Минобороны.

В выставках и парадах примут участие больше двух тысяч единиц военной и специальной техники, девять кораблей и 118 летательных аппаратов.

Военные парады состоятся в 28 городах, самые масштабные из которых проведут в Санкт-Петербурге и Москве. Помимо этого, военные парады пройдут в Симферополе, Севастополе и Керчи, Ставрополе, Новороссийске, Волгограде, Астрахани, Новочеркасске, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Белогорске, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Североморске, Смоленске, Мурманске, Туле, Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Улан-Удэ, Новосибирске и Чите.

— Начало парадов запланировано на 10:00 местного времени. В 22:00 в городах состоятся праздничные салюты, — добавили в пресс-службе.