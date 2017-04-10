Экс-глава Донецкой ОГА заявил о создании на Украине партии консерваторов

По словам нардепа Сергея Таруты, новое политическое объединение будет основано на повышенной обороноспособности, а также на развитии среднего класса.

Бывший глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии, основанной на идеях консерватизма. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112".

По словам нардепа, необходимую стране перезагрузку власти можно совершить только с помощью нового политического движения.

— Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма — это республиканская партия с главной ценностью — человек... Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие ... она рассчитана на развитие среднего класса населения, — заявил Тарута.