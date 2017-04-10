В Рязани скончался председатель Заксобрания Калужской области Виктор Гриб

В минувшее воскресенье в возрасте 56 лет скончался председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального парламента.

— В воскресенье председатель Заксобрания Виктор Гриб скончался во время отпуска в Рязани, — рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, смерть чиновника наступила в результате сердечного приступа.

Виктор Гриб встал во главе калужского парламента в декабре прошлого года, когда его предшественник Николай Любимов избрался депутатом в Госдуму (в настоящее время Любимов занимает должность врио губернатора Рязанской области).