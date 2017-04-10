МИД Германии призвал США отказаться от дальнейших военных операций в Сирии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал США не делать ставку в Сирии только на военные действия, так как из-за новых военных операций конфликт в САР только обострится. Об этом министр заявил в эфире телеканала ZDF.

По словам Габриэля, военная эскалация приведёт к конфликту, в который окажется втянута не только Сирия. Поэтому ситуацию в стране можно урегулировать только путём переговоров со всеми сторонами.

— Сейчас мы пытаемся использовать момент, возможно, испуга всех сторон, чтобы усадить их за стол переговоров, — заявил глава немецкого МИД.