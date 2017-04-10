В США в салате из Walmart нашли мёртвую летучую мышь

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В США в салате из Walmart нашли мёртвую летучую мышь

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Источник: © РИА Новости/Вячеслав Бобков

Во Флориде покупатели обнаружили мёртвую летучую мышь в салате. Как сообщают американские СМИ, компания-поставщик "Фрэш экспресс" отзывает из сети магазинов Walmart свои салатные миксы после инцидента.

В Департаменте по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что мышь отправили на исследование в лабораторию для выявления возможных болезней, в первую очередь — бешенства, ведь в этом случае существует риск заражения употреблявших в пищу салат людей, которым, не дожидаясь результатов исследований, предложили пройти курс лечения.

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