В США в салате из Walmart нашли мёртвую летучую мышь

Во Флориде покупатели обнаружили мёртвую летучую мышь в салате. Как сообщают американские СМИ, компания-поставщик "Фрэш экспресс" отзывает из сети магазинов Walmart свои салатные миксы после инцидента.

В Департаменте по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что мышь отправили на исследование в лабораторию для выявления возможных болезней, в первую очередь — бешенства, ведь в этом случае существует риск заражения употреблявших в пищу салат людей, которым, не дожидаясь результатов исследований, предложили пройти курс лечения.