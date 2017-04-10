Пушков: Санкциями Трамп взорвёт последний шанс на диалог с Россией

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Пушков: Санкциями Трамп взорвёт последний шанс на диалог с Россией

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ограничительными мерами в отношении Москвы США только взорвёт последний шанс на диалог.

— Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвёт последний шанс на диалог, — заявил сенатор в своём "твиттере".

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп раздумывает над возможностью введения санкций против РФ из-за Сирии.

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