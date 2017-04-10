Экс-замглавы ЦРУ: Невозможно победить ИГИЛ, не избавившись от Асада

Бывший заместитель директора ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что победа над ИГИЛ* невозможна, пока у власти в Сирии находится Башар Асад.

— Я думаю, сенатор Маккейн прав. В конечном счёте вы не сможете победить ИГИЛ*, не избавившись от Асада. У него нет доверия самого большого процента его населения — суннитов. Он никогда не получит их поддержку назад. И до тех пор, пока это так, до тех пор, пока он у власти, это будет кормить экстремистов, будь то ИГИЛ или ИГИЛ 2.0 в будущем, Асад должен уйти, — заявил Морелл в программе Face the Nation на телеканале CBS.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.