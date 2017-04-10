СМИ: Исполнитель теракта в Швеции действовал по указаниям ИГИЛ в Сирии

Террорист, врезавшийся в пешеходов на туристической улице в Стокгольме, в ходе допроса заявил, что действовал по указаниям представителей ИГИЛ* в Сирии. Как сообщает Aftonbladet, задержанный выходец из Узбекистана является сторонником террористической группировки.

— Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены, — заявил Рахмат Акилов, добавив, что совершил наезд на "неверных".

Напомним, ранее в полиции сообщили, что имеется достаточно доказательств в отношении задержанного.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.