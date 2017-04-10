В Швеции проходит спецоперация, связанная с местом работы террориста

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В Швеции проходит спецоперация, связанная с местом работы террориста

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Фото: © REUTERS

В коммуне Соллентуна к северу от Стокгольма проходит полицейская операция, связанная с компанией, на которую работал предполагаемый исполнитель теракта через субподрядчика. Об этом сообщает Expressen.

Полиция не комментирует происходящее.

Напомним, ранее сообщалось, что 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов дал признательные показания, в ходе которых заявил, что получил приказ о совершении теракта от боевиков ИГИЛ* в Сирии.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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