СМИ нашли отважного охранника, спасшего сотни жизней при теракте в Стокгольме

Издание Daily Mail, рассказало об охраннике, благодаря отважным действиям которого при теракте в Стокгольме были спасены "сотни человеческих жизней". 27-летний Сантьяго Куэва перегородил дорогу автомобилю террориста на своём минивэне.

Куэва родился в Эквадоре, в Швецию переехал с семьей в 1996 году. По его словам, в день теракта он сначала услышал грохот, крики людей, а затем увидел грузовик, мчавшийся по улице, на которой запрещено движение.

Недолго думая, мужчина с помощью своего минивэна перегородил грузовику дорогу. В итоге водитель грузовика не смог двигаться дальше и решил врезаться в магазин.

В комментарии изданию охранник рассказал, что первой его мыслью было защитить здание шведского парламента, так как он подумал, что террорист направляется именно туда.

— Я не считаю себя героем. Это был мой долг, я был одет в форму, и люди в той ситуации искали кого-то, кто носит форму. Не так, конечно, как полицейских, но они слушались меня, когда я просил их уходить, — говорит Сантьяго Куэва.

Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибло четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.