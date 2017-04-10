СМИ: Пять человек погибли в результате обрушения снежного карниза в Канаде

Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших в результате обрушения снежного карниза в горах к северу от Ванкувера. Об этом сообщает CTV News.
По данным СМИ, о пропаже товарищей в полицию сообщил шестой член группы.
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Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших в результате обрушения снежного карниза в горах к северу от Ванкувера. Об этом сообщает CTV News.
По данным СМИ, о пропаже товарищей в полицию сообщил шестой член группы.
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