Times: Борис Джонсон потребует от G7 новых санкций против РФ

Глава британского МИД Борис Джонсон на встрече министров иностранных дел стран G7, которая сегодня начнёт свою работу в итальянском городе Лукка, потребует ещё больше ужесточить санкции в отношении РФ в ответ на происходящее в Сирии, если только Москва не откажется от поддержки Дамаска. Об этом сообщает издание Times.

— Великобритания будет добиваться от западных стран новых санкций против РФ, если она не порвёт контакты с президентом САР Башаром Асадом по мере развития конфликта в этой стране, — пишет издание со ссылкой на собственные источники. — Джонсон хочет, чтобы G7 совместно потребовали от России вывести свои войска из Сирии и отказаться от поддержки режима Асада.

Отмечается, что документ относительно новых санкций уже подготовлен. Планируется, что ограничительные меры будут введены в дополнение к тем, которые действуют из-за ситуации на Украине. Целью новых санкций будет "сделать очень сложной жизнь для правительственных чиновников".