Глава МИД Австралии призвала Россию прекратить поддержку Асада

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала Россию отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. Об этом она сообщила в эфире Sky News.

Таким образом глава ведомства прокомментировала ракетные удары США по авиабазе в Сирии в ответ на якобы применение Дамаском химического оружия.

— Президент Асад вновь продемонстрировал, что ему нельзя доверять защиту собственного народа. Вопрос сейчас состоит в том, как отстранить Асада от власти, и какой будет ситуация на следующий день после этого, — заявила Бишоп.

— Мы должны убедить русских в необходимости прекратить поддерживать режим Асада, — сказала министр, добавив, что с Россией необходима совместная работа в сфере противостояния терроризму и в решении конфликта между режимом президента Сирии и оппозицией.