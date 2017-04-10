В больнице Мичигана для пациентки провели школьный выпускной в стиле Гэтсби

18-летняя Коринн Басс с восторгом вспоминает яркий праздник, который, по её мнению, превзошёл обычный школьный выпускной.

Сотрудники детской больницы Helen DeVos в штате Мичиган воссоздали для своей пациентки настоящую атмосферу 20-х годов прошлого века, отображённую в нашумевшей экранизации романа "Великий Гэтсби".

18-летняя Коринн Басс уже на протяжении двух лет борется с апластической анемией — редким заболеванием крови, при котором костный мозг не производит достаточного количества кровяных клеток.

See the incredible Great Gatsby-themed prom a Michigan hospital held for a teen patient https://t.co/Es0T76pLsn pic.twitter.com/lyYLuYw1Qv — People Magazine (@people) 10 апреля 2017 г.

— В начале учебного года моя гемограмма сильно ухудшилась, и я не могла ходить в школу, — рассказала девушка журналу People.

Когда врачи сообщили Коринн, что она не сможет попасть на выпускной, девушка жутко огорчилась.

Однако педагог из больницы, которая занимается с Коринн, нашла способ, как создать для девушки атмосферу настоящего праздника. Коринн по просьбе сотрудников сама выбрала в качестве темы выпускного образы персонажей из популярной экранизации. Персонал подошёл к организации c большим энтузиазмом: были тщательно продуманы не только наряды, но и атрибутика — специально для Коринн ко входу центра комплексной помощи подали ретро-автомобиль, который доставил её в здание больницы.

Девушка вспоминает о прошедшем мероприятии с восторгом. По её мнению, в больнице для нее организовали праздник даже более яркий, чем обычный выпускной.

— Мне кажется, это было даже лучше, чем обычный выпускной. Я знала всех, кто там находился, с очень особенной стороны. У меня была связь со всеми присутствовавшими. Они знали мою историю и заботились обо мне, — вспоминает Коринн.