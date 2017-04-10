СМИ: "Шведский террорист" ходил на вечеринки и не был особенно религиозным

Главный подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме Рахмат Акилов скрывался, чтобы избежать депортации из Швеции, сообщает AFP. Знакомые предполагаемого террориста рассказали, что он не был особенно религиозным и приехал в страну ради заработка.

По данным шведской полиции, он обращался за постоянным видом на жительство в 2014 году, однако его заявление отклонили в 2016. В декабре Акилова оповестили о том, что у него есть четыре недели, чтобы покинуть страну, а в феврале его дело было передано в полицию, и с 27 февраля уроженец Узбекистана находился в розыске, так как не отреагировал на приказ о депортации. В полиции утверждают, что Акилов симпатизировал различным экстремистским группировкам, в том числе ИГИЛ*.

По данным ряда СМИ, Акилов арендовал квартиру в одном из рабочих районов пригорода Стокгольма, в Швеции он жил один, так как вся его семья осталась в Узбекистане.

— Он приехал, чтобы работать, чтобы отправлять деньги своей семье, — рассказала знакомая предполагаемого террориста газете Aftonbladet.

Другая собеседница издания отметила, что Рахмат Акилов не был похож на радикала, никогда не говорил о политике или религии, "не молился пять раз в день".

Работодатель, который через подрядчика нанимал Акилова, добавил, что подозреваемый в теракте был довольно замкнутым, однако хорошо делал свою работу.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.