СМИ: В России готовятся очередные изменения в правилах дорожного движения

В России в скором времени могут быть внесены корректировки в правила дорожного движения, которые приблизят их к общепринятым европейским стандартам.

Как стало известно "Коммерсанту", в ближайшее время автомобили, которые двигаются по перекрёстку с круговым движением, получат преимущество перед автомобилями, въезжающими на круг.

В России готовят изменения в ПДД: появятся "Зоны успокоенного движения" и правило "На круге — главный" Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Вторым предполагаемым изменением станет внедрение "Зоны успокоенного движения", где пешеходам разрешено в любом месте пересекать проезжую часть, а автомобилям запрещено совершать обгон и двигаться со скоростью, превышающей 10 — 20 км/ч.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минтрансу и МВД проработать соответствующие изменения в ПДД в течение месяца.

— Правило "на круге — главный" фактически действует уже давно, но реализовано оно с помощью знаков. Поэтому данные изменения не должны создать какой-либо путаницы. А вот к "Зонам успокоенного движения" российские водители ещё не готовы — огромное число аварий у нас происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, где пешеходам будет разрешено переходить дорогу в любом месте, нужно тщательно проработать, — цитирует газета эксперта по безопасности дорожного движения, юриста Катерину Соловьёву.