Четыре человека погибли в пожаре в Иркутской области

Четыре человека погибли во время пожара в ночь на понедельник в Нижнеудинском районе Иркутской области.

В 23:33 по местному времени 9 апреля на участке Загорье произошёл пожар в двухквартирном деревянном жилом доме. При разборе сгоревших конструкций в одной из квартир обнаружены останки двух женщин и двоих мужчин.

— По предварительным данным, накануне трагедии к супругам, проживавшим в квартире, где начался пожар, приехали родственники из соседней деревни и пришли в гости соседи, — сообщили в региональном ГУ МЧС. — Условием гибели людей стало состояние сна и алкогольное опьянение, а также позднее обнаружение возгорания.

69-летнюю женщину и 47-летнего мужчину-инвалида спасли соседи, заметившие пожар. Они же вызвали пожарных. К моменту прибытия первого подразделения дом площадью 128 кв. м. был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.