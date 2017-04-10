В США назначена награда $10 тысяч за поимку угрожавшего Трампу мужчины

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В США назначена награда $10 тысяч за поимку угрожавшего Трампу мужчины

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Фото: Twitter

Около 150 полицейских штата Висконсин разыскивают 32-летнего Джозефа Якубовски, который подозревается в ограблении оружейного магазина. Как отмечается, мужчина также якобы направил Дональду Трампу антиправительственный манифест.

Ограбление магазина было совершено во вторник. Машина Якубовски была найдена неподалёку спустя полчаса после ограбления — она была в огне.

Управление полиции округа Рок заявило в воскресенье, что Джозеф Якубовски вооружён и очень опасен.

Местное отделение ФБР обещает награду до десяти тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Якубовски.

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