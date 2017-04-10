В США назначена награда $10 тысяч за поимку угрожавшего Трампу мужчины

Около 150 полицейских штата Висконсин разыскивают 32-летнего Джозефа Якубовски, который подозревается в ограблении оружейного магазина. Как отмечается, мужчина также якобы направил Дональду Трампу антиправительственный манифест.

Ограбление магазина было совершено во вторник. Машина Якубовски была найдена неподалёку спустя полчаса после ограбления — она была в огне.

Управление полиции округа Рок заявило в воскресенье, что Джозеф Якубовски вооружён и очень опасен.

Have info on Joseph Jakubowski? Call 1-800-CALL-FBI. Up to a $10,000 Reward for details leading to his arrest. pic.twitter.com/mWEa85mZ06 — FBI Milwaukee (@FBIMilwaukee) 7 апреля 2017 г.

Местное отделение ФБР обещает награду до десяти тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Якубовски.