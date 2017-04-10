Спектакль про Гарри Поттера получил рекордное число наград на премии Оливье

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Спектакль про Гарри Поттера получил рекордное число наград на премии Оливье

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"Гарри Поттер и Проклятое дитя" собрал рекордное количество наград на церемонии британской премии имени Лоуренса Оливье — из 11 представленных категорий театральная постановка выиграла в девяти.

Спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя" собрал рекордное число наград на британской премии имени Лоуренса Оливье

Известно, что наградой премия отметила работу режиссёра Джона Тиффани, актёра Джейми Паркера за роль Гарри Поттера, Ному Думезвени в категории "Лучшая актриса второго плана", Энтони Бойла как лучшего актёра второго плана за роль Скорпиуса Малфоя. Кроме того, спектакль получил награду в номинации "Лучшая пьеса", а также за лучшую сценографию, звук, свет и костюмы.

Ранее стало известно, что по пьесе, созданной Джоан Роулинг в соавторстве с Джеком Торном, могут снять три экранизации. По некоторым данным, в трилогии могут принять участие и исполнители главных ролей знаменитой киносерии Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

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