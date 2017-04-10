Глава МИД Украины назвал плюсы безвизового режима с ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" назвал основные плюсы для украинцев от безвизового режима с Евросоюзом.

— Плюс восточного партнёрства — это обмены, но обмены уже в других масштабах. И это касается студентов, школьников, конечно, наших учёных — всех. Мы должны воспользоваться нашим безвизовым режимом. Конечно, для нас очень важна и ратификация соглашения об ассоциации, но важно, куда мы пойдём дальше с Евросоюзом. И для нас это постепенное участие в политике ЕС, и четыре основные свободы, которые составляют основу Евросоюза: свобода движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы, — заявил Климкин.

Напомним, ранее Европарламент одобрил отмену виз для Украины для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней.