Трамп поблагодарил командование судов, с которых нанесли удар по авиабазе в САР

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Трамп поблагодарил командование судов, с которых нанесли удар по авиабазе в САР

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил командование кораблей ВМС США, с которых был нанесён ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.

— Президент позвонил командирам кораблей USS Ross и USS Porter Расселу Колдвеллу и Андрии Слаф, чтобы поблагодарить их и членов их команд за профессионализм и быструю реакцию на полученное задание провести ракетный удар по базе Шайрат 7 апреля, — сообщается на сайте ВМС США.

Как вновь отмечается, решение о ракетных ударах по сирийской авиабазе было вызвано якобы применением химического оружия Дамаском.

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