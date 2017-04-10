СМИ: В России могут разрешить промышленное выращивание опиумного мака

В России могут разрешить выращивание опиумного мака для производства лекарственных препаратов, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник в Минпромторге.

— Министерством готовится законопроект, предусматривающий снятие запрета на выращивание опиумного мака в промышленных целях для производства обезболивающих препаратов, — пишет издание.

Отмечается, что в Минпромторге намерены разрешить культивирование наркосодержащего растения исключительно в промышленных целях, а не для личного пользования. В ведомстве сообщили, что приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности РФ — изготовление наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу.

В настоящее время на территории РФ зарегистрированы 13 опийных лекарств (девять включены в список жизненно важных и необходимых), производством которых занимаются федеральные государственные унитарные предприятия из импортируемых активных фармацевтических субстанций.