Конгресс США: Расследование по РФ не мешает нормализации диалога между странами

В комитете палаты представителей Конгресса США, занимающегося расследованием "вмешательства РФ в американский избирательный процесс, полагают, что подобные действия не мешают нормализации отношений между странами. Об этом заявил старший демократ данного комитета Адам Шифф в эфире ABC.

— Я не считаю, что это разбирательство служит препятствием на пути к преобразованию отношений с Россией. Напротив, я считаю, что таким препятствием является Россия, — заявил Шифф, отвечая на вопрос о том, возможна ли перезагрузка диалога в свете предстоящего визита главы Госдепа Рекса Тиллерсона в РФ.

Конгрессмен также отметил, глава данного комитета Девин Нуньес поступил верно, решив самоустраниться от расследования.

— Это позволяет возобновить наше разбирательство. Наш комитет снова в деле, что весьма позитивно, — сказал Шифф.

Напомним, США неоднократно бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы.