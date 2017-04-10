В Швеции "Белые каски" уличили в подделке информации о спасении детей в Сирии

Некоммерческая организация пришла к выводу, что на видео "Белых касок" "спасательная процедура" проводилась на мёртвом мальчике. При этом в организации подчеркнули, что подобные выводы не означают каких-либо обвинений в убийстве.

Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights) уличила "Белые каски" в подделке информации о спасении детей в Сирии, отображённой в видеозаписях "Белых касок" после химической атаки.

После изучения видеоматериала представители организации пришли к выводу, что содержание является фейковым, поскольку "спасательные процедуры", по мнению автора статьи и председателя организации профессора Марчелло Феррада де Ноли, проводились на мёртвых детях.

— Шприц, который использовался для "внутрисердечной инъекции", был пустым, либо тот препарат, который там находился, не был введён в организм ребёнка. Того же самого ребёнка показали в первом сегменте видео подающим прерывистые признаки жизни, на наш взгляд, неопределённые. Если это действительно так, то ребёнок мог умереть за тот период, когда проводились "спасательные манёвры", — говорится в сообщении "Шведских врачей за права человека".

При этом в организации подчеркнули, что приведённые выводы совершенно не означают, что они обвиняют сотрудников "Белых касок", показанных в видео, в убийстве ребёнка.