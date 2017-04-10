Британцы превратили прощание с погибшим в теракте полицейским в парад суперкаров

В воскресенье у Вестминстерского дворца произошёл затор из суперкаров за миллионы фунтов — их владельцы решили почтить память полицейского Кита Палмера, погибшего при атаке в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Позолоченные "бентли", "ламборджини", "феррари" и другие автомобили класса люкс проехали колонной мимо здания британского парламента и остановились возле Вестминстерского моста, где и был совершён теракт. Здесь водители суперкаров возложили цветы в память о погибших.

Акцию организовала группа Piccadilly Boy Racers. Дорогие авто мешали дорожному движению, и полицейские просили участников процессии убрать их. А прохожие, наоборот, были рады появлению такой колонны и фотографировались с роскошными машинами.

Напомним, в воскресенье гроб с телом полицейского Кита Палмера привезли в Вестминстерский дворец, где он простоит 24 часа. Похороны состоятся в понедельник.