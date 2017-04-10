Рыболовное судно загорелось на судоремонтном заводе в Находке. Сотрудники МЧС борются с огнём на площади в 250 квадратных метров.

— 10 апреля в 11:59 (4:59 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города Находка поступило сообщение о том, что на улице Судоремонтная в плавучем доке горит находящееся в ремонте судно, — сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 12:05 на место происшествия прибыли первые расчёты пожарных и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением для проведения разведки было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших не обнаружено. Угрозы распространения огня на другие объекты нет. В настоящее время ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия.

Как удалось выяснить Лайфу, огнём охвачен плавзавод "Гуцул". Пожар начался в одной из кают и распространился по территории судна.