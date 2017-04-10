США развернули к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС

Ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направляется к берегам Южной Кореи.

Как сообщает информационное агентство Рёнхап, изначально корабли направлялись в Австралию, однако позже изменили направление и сейчас движутся из Сингапура к Корейскому полуострову.

В состав ударной группы ВМС США входят авианосец "Карл Винсон", два эсминца, а также один крейсер, имеющий на борту управляемые ракеты, способные перехватывать баллистические ракеты.

Агентство обращает внимание на то, что данная переброска кораблей довольно необычна, ведь этот американский авианосец уже посещал Южную Корею меньше месяца назад.

— Данный факт отражает серьёзное отношение США к происходящему на Корейском полуострове, — заявил изданию представитель Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн.

Комментируя вопрос о том, возможна ли война на Корейском полуострове в ближайший месяц, Мун Сан Гюн сообщил, что "войска Южной Кореи готовы к любым провокациям Севера".

Отметим, что в Сеуле не исключают вероятности новых ядерных или ракетных испытаний, которые могут быть проведены КНДР в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена или 85-й годовщины Корейской народной армии, которые отмечаются 15 и 25 апреля соответственно.