СМИ: Семья Джорджа Майкла собирается выставить его бойфренда из дома певца

По данным The Sun, родные исполнителя намерены продать дом в Лондоне, где сейчас проживает Фади Фаваз, а также дом, где певец был обнаружен мёртвым.

Семья британского певца Джорджа Майкла намерена попросить бойфренда исполнителя Фади Фаваза освободить дом, в котором тот проживает с момента смерти исполнителя. Как сообщает The Sun, родные Джоржа Майкла собираются продавать недвижимость.

— Фади будет очень грустно, поскольку он очень любит этот дом, у него с ним связано очень много воспоминаний о Джордже. Однако он не собирается делать из этого проблемы, если это то, чего хочет семья Джорджа, — сообщил источник издания.

По данным СМИ, помимо дома в Лондоне родные исполнителя также собираются продавать дом в Оксвордшире, где был обнаружен певец.

— Семья решила продать этот дом, потому что с ним связаны слишком грустные моменты. Также очевидно, что место, где Джордж был обнаружен мёртвым, никто не сможет воспринимать как дом, — сообщил источник.

Напомним, Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет 25 декабря прошлого года.