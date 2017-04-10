В Казани горит Храм всех религий

Пожарные тушат возгорание, которое охватило Храм всех религий в Казани.

В Казани загорелся Храм всех религий. На месте работают около десяти единиц пожарной и специальной техники. Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

— Сегодня в 04:35 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от очевидца поступило сообщение о пожаре в Храме всех религий в Казани на улице Старо-Аракчинская д. 6А, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания. Пожарным расчётам для доступа в здание пришлось потратить время на вскрытие закрытых на замки дверей. Площадь пожара устанавливается.

Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по второму номеру вызова, это порядка десяти единиц пожарной и специальной техники.