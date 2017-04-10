Джонсон об ударе США по Сирии: Этой решимости не хватало последние несколько лет

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о ракетном ударе США по Сирии, похвалил Дональда Трампа за "решимость и готовность, которых, к сожалению, в последние годы не было". Об этом министр заявил The Sun.

По словам Джонсона, на прошлой неделе США выступили с "чётким и единым посланием" с Запада.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.