СМИ: За информацию о шпионе в Китае будут платить $72,5 тысячи

В Пекине с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила, предусматривающие вознаграждение граждан КНР за информацию об осуществлении шпионской деятельности.

Как сообщает новостная служба Sina, документ предполагает денежное вознаграждение в размере 500 тысяч юаней ($72,5 тысячи) за предоставление ценных данных о нерезидентах страны, которые занимаются либо финансируют шпионскую деятельность, включая подкуп государственных служащих.

Каждый житель страны может доложить о шпионе тремя способами: по телефону, обычной почте или лично в Управление госбезопасности.

Отмечается, что углубление политики реформ и открытость "даст больше возможностей для ведения шпионской и подрывной деятельности зарубежной разведке и другим враждебным силам".

Поэтому для борьбы со шпионами было принято решение о привлечении широких народных масс, чтобы "выстроить железную стену", направленную против иностранной агентуры.