Банк России лишил лицензий три страховые компании

С 10 апреля вступает в силу приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера и лицензии на осуществление страховой деятельности сразу у трёх российских страховых компаний. Информация об этом опубликована на официальном сайте госрегулятора.

Сообщатся, что лицензий лишились компании "Реюнион", "Венские страховые брокеры" и "Новый страховой альянс". Пресс-служба ЦБ РФ пояснила, что отзыв осуществлён в связи с добровольным отказом вышеназванных компаний от своей деятельности.