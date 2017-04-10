Банк России лишил лицензий три страховые компании

Читайте также

Банк России лишил лицензий три страховые компании

7326

Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

С 10 апреля вступает в силу приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера и лицензии на осуществление страховой деятельности сразу у трёх российских страховых компаний. Информация об этом опубликована на официальном сайте госрегулятора.

Сообщатся, что лицензий лишились компании "Реюнион", "Венские страховые брокеры" и "Новый страховой альянс". Пресс-служба ЦБ РФ пояснила, что отзыв осуществлён в связи с добровольным отказом вышеназванных компаний от своей деятельности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!