Центробанк лишил лицензии "Росэнергобанк"

С 10 апреля Банк России отзывает лицензию на осуществление банковской деятельности у "Росэнергобанка". Информация об этом была опубликована на официальном сайте госрегулятора.

Как сообщили в Центробанке, отзыв лицензии связан с тем, что кредитное учреждение оказалось неспособно исполнять свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, несмотря на предписания Банка России, компания недостоверно отражала в своих отчётностях информацию о неудовлетворённых требованиях кредиторов.

Отметим, по данным госрегулятора, на 1 марта "Росэнергобанк" с размером активов в 58,7 миллиарда рублей занимал 88-е место в российской банковской системе. По данным отчётностей самой кредитной организации, граждане хранят в данном банке примерно 36,5 миллиарда рублей.