В Омске умерла 10-летняя девочка, впавшая в кому после укола лидокаина

После нескольких дней комы ребёнок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

По версии следствия, у девочки наступила сильная аллергическая реакция после укола лидокаина. Ребёнок был доставлен в нефрологическое отделение детской больницы № 3 Омска с диагнозом "почечная недостаточность". Как считают следователи, в ходе лечения врачи не убедились в переносимости маленькой пациенткой лидокаина, что и привело к трагедии.

— Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области.

В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства гибели ребёнка.