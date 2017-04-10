Установлены личности подозреваемых в расстреле двоих мужчин в Подмосковье

Правоохранители обнаружили предполагаемых убийц в доме на Загородном шоссе в Москве.

Предполагаемыми преступниками оказались 36-летний Эдгар П. и 36-летний гражданин Армении Оганесс Е. При личном досмотре Эдгара П. сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет. Подозреваемые заявили, что расстреляли мужчин из-за внезапно возникшего конфликта.

Напомним, тела двоих мужчин были обнаружены в багажнике автомобиля Mercedes ML в Ленинском районе, в посёлке Развилка. В конце улицы Вишневой был обнаружен припаркованный "мерседес". В багажнике автомобиля нашли тела двоих мужчин, которые скончались в результате огнестрельных ранений.