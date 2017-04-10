Экс-губернатор Челябинской области Юревич не явился на допрос к следователям

Сегодня, 10 апреля, должен был состояться допрос экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Однако фигурант уголовного дела о получении взятки не явился в 4-е следственное управление к назначенному сроку.

Как сообщил адвокат Юревича, его подзащитный через своих представителей предоставил следователям медицинские документы о состоянии своего здоровья, которое помешало ему явиться на сегодняшний допрос.

Ожидается, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича. И после этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в Израиле.