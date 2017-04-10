Жители Полтавы блокировали здание городской администрации

На Украине с восьми часов утра 10 апреля входы в здание администрации города Полтавы оказались блокированы протестующими. Местные жители никого не пускают на рабочие места и требуют, чтобы мэр немедленно созвал внеочередную сессию, передаёт телеканал "112 Украина".

Глава города пока никак не отреагировал на требования людей, а его заместитель временно отпустила сотрудников администрации с работы.

Напомним, ранее около тысячи жителей Полтавы вышли на протест против застройки на месте городской достопримечательности — "Газетного ряда". Местные предприниматели решили перестроить его под торговые ряды, что вызвало возмущение местных жителей. Протесты 6 апреля закончились потасовками, в которых ранения получили двое человек.