Московский метрополитен опроверг данные о задымлении на станции "Площадь Ильича"

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Московский метрополитен опроверг данные о задымлении на станции "Площадь Ильича"

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Представители Московского метрополитена заявили, что информация о задымлении на станции "Площадь Ильича" Калининско-Солнцевской линии не соответствует действительности.

<p>Twitter</p>

— Сообщения ряда СМИ о задымлении на станции "Площадь Ильича" не соответствуют действительности. Движение на Калининской линии осуществляется штатно, — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что якобы задымление произошло во втором вагоне поезда, который следовал в направлении "Марксистской". Как отмечалось, на платформе было скопление людей.

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