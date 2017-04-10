Московский метрополитен опроверг данные о задымлении на станции "Площадь Ильича"

Представители Московского метрополитена заявили, что информация о задымлении на станции "Площадь Ильича" Калининско-Солнцевской линии не соответствует действительности.

— Сообщения ряда СМИ о задымлении на станции "Площадь Ильича" не соответствуют действительности. Движение на Калининской линии осуществляется штатно, — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что якобы задымление произошло во втором вагоне поезда, который следовал в направлении "Марксистской". Как отмечалось, на платформе было скопление людей.