Сын Трампа напомнил американским знаменитостям, что они обещали покинуть страну

Звёзды Голливуда и популярные певцы утверждали во время предвыборной президентской кампании в США, что уедут из страны, если победит Дональд Трамп.

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, отреагировал на комментарий одного из блогеров на своей странице в "Твиттере" о том, что французские знаменитости, поддерживающие левых, обещают покинуть Францию в случае избрания президентом Марин Ле Пен. Сын президента США напомнил, что точно такое же заявление делали и американские знаменитости, если президентом станет Дональд Трамп, однако в итоге его не выполнили.

— Я всё ещё жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!! — написал Трамп-младший.

Напомним, во время предвыборной президентской кампании в США множество звёзд американского шоу-бизнеса поддержали Хиллари Клинтон, противницу Дональда Трампа. Некоторые из них позволяли себе ряд довольно резких высказываний в адрес Дональда Трампа. Например, голливудский киноактёр Роберт Де Ниро обещал ударить Трампа в лицо. А его коллеги Эми Шумер, Сэмюэл Джексон, Барбра Стрейзанд, певица Шер, режиссёр Джон Стюарт обещали покинуть страну, если победит Трамп.