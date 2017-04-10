В МИД Казахстана анонсировали новый раунд переговоров по Сирии

Глава внешнеполитического ведомства страны предложил расширить круг стран, которые участвуют в консультационном процессе.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил о продолжении активной подготовки к переговорам по Сирии в Астане, которые запланированы на май. Представитель внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество поддержать переговоры в Астане и Женеве "всеми имеющимися в их арсенале средствами", передаёт ТАСС.

— Мы призываем все стороны, которые заинтересованы в мирном урегулировании сирийского конфликта, к поддержке как астанинского процесса, так и прежде всего женевского процесса, который проходит под эгидой ООН, — заявил Абдрахманов.

Кроме того, министр сообщил, что круг участников встречи может быть расширен. При этом представитель Казахстана указал, что в данном вопросе последнее слово остаётся всё-таки за Россией, Ираном и Турцией.