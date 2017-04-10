Глава СК поручил дело о нападении на курсантку МВД в Москве опытным следователям

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился подключить к расследованию нападения на курсантку МВД в Москве более опытных следователей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Такие меры предприняты, чтобы в кратчайшие сроки установить злоумышленника.

— Нападение на человека в форме, а тем более молодую девушку, которая выбрала целью своей жизни служение Родине, является циничным и аморальным по своей природе преступлением, — подчеркнула она.

Напомним, в воскресенье, 9 апреля, в Петроверигском переулке неизвестный догнал учащуюся первого курса МВД, ударил её в живот острым предметом и скрылся. Девушка получила проникающее ранение в живот. Пострадавшая добиралась до медиков самостоятельно.

— Совсем юная и хрупкая девушка в условиях неожиданности просто не имела возможности дать адекватный отпор нападавшему, — отметила Петренко.