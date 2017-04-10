Bloomberg: Гонтарева покинула пост главы украинского Нацбанка

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Bloomberg: Гонтарева покинула пост главы украинского Нацбанка

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Фото: ©РИА Новости/Александр Максименко

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По предварительной информации, глава украинского государства заявление Гонтаревой удовлетворил, однако официально в Нацбанке и администрации Порошенко эту информацию пока не комментируют.

Отметим, о готовности покинуть свой пост Гонтарева заявляла ещё на прошлой неделе. Последней каплей она назвала акцию протеста, которая прошла у стен её дома под Киевом. Кроме того, глава ведомства жаловалась на угрозы, которые поступают в её адрес от украинских олигархов.

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