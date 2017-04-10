СМИ: Знакомые задержанного подростка из РФ могли уехать из Норвегии в Сирию

Норвежские СМИ предположили, что знакомые задержанного 17-летнего подростка из РФ могли бежать в Сирию и связаться с боевиками. Об этом сообщает NRK.

— Один из молодых людей был членом того же спортивного клуба, что и россиянин, в своём родном городе в северной Норвегии, — отмечается в сообщении.

По информации местных СМИ, российский подросток занимался боевыми искусствами и даже добился хороших результатов. Отметим, что все, кто знаком с семьёй россиянина, не верят, что он мог хранить у себя взрывчатку.

Ранее сообщалось, что молодому человеку, которого задержали после обнаружения взрывчатки под мостом в Осло, предоставили норвежского адвоката. Посольство РФ выясняет обстоятельства и подробности произошедшего.